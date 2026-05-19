Ein Auffahrunfall hat sich bei Neustadt-Nord auf der A65 in Richtung Ludwigshafen ereignet. Nach Angaben der Polizei staute es sich dort am Dienstag gegen 11.45 Uhr in einer Baustelle der Verkehr gestaut. Der 65 Jahre alte Fahrer bemerkte den Stau nicht und fuhr ungebremst auf. Durch den Aufprall wurde der vordere Wagen auf ein weiteres Auto geschoben, sodass drei Autos beschädigt wurden. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden lag laut Polizei bei etwa 30.000 Euro. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen und kamen vorsorglich ins Krankenhaus.