Am Mittwoch um 9.30 Uhr kam es laut gestriger Mitteilung der Polizei im Kreisverkehr in der Flugplatzstraße in Lachen-Speyerdorf zu einem Unfall zwischen einer 58-jährigen Radfahrerin und einer 52-jährigen Autofahrerin. Die 52-Jährige fuhr im Kreisel von hinten auf die Radfahrerinn auf, wodurch diese stürzte und sich leicht verletzte. Die Frau wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.