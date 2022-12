Alkoholisiert war laut Polizei am Dienstagvormittag eine 32-Jährige aus der Verbandsgemeinde Lambrecht unterwegs. Die Frau war auf der Hauptstraße in Weidenthal mit ihrem Wagen in ein parkendes Auto gefahren. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Frau, die angab, auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle gewesen zu sein, Hinweise auf Alkoholbeeinflussung fest. Ein Schnelltest vor Ort ergab einen Wert von 1,59 Promille Alkohol im Blut, sodass die leichtverletzte 32-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Ordnungshüter noch an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 3500 Euro. Die Frau muss sich laut Polizeibericht demnächst in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.