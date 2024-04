Sie waren der Polizei bereits von einer Begegnung im Februar dieses Jahres bekannt: Am Freitagmorgen hat die Polizei nach eigenen Angaben erneut zwei Männer aus dem nicht-europäischen Ausland aus dem Verkehr gezogen, die sich unberechtigt in Deutschland aufhielten. Laut Bericht stoppten die Beamten den VW Caddy der Männer gegen 9 Uhr in der Maximilianstraße. Wie schon im Februar konnten sie der Polizei nicht glaubhaft machen, dass sie sich für touristische Zwecke in der Bundesrepublik aufhielten, „da diese offensichtlich einer Tätigkeit im Handwerk nachgingen“. Daher war der erlaubte Aufenthalt für die Männer erloschen. Zudem stand der Fahrer des Caddys wie schon bei der Kontrolle im Februar unter dem Einfluss von Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug „aufgrund der Gesamtumstände“ sichergestellt. Nun kommt auf den 32-jährigen Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt zu. Ihn und seinen 28-jährigen Beifahrer erwarten zudem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. In beiden Fällen wird die zuständige Ausländerbehörde sowie für den 32-Jährigen zusätzlich die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.