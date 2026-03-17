„Schwestern, zerreißt eure Ketten“, lautet der Titel der kleinen Sonderausstellung, die von 19. März an im Hambacher Schloss zu sehen ist.

Es ist seltsamerweise lange niemandem so wirklich aufgefallen: Die Geschichtsschreibung erzählte von Männern, die dies und das getan haben, aber kaum eine(r) fragte, womit sich der weibliche Teil der Menschheit zur gleichen Zeit beschäftigt hat. Das ändert sich gerade für viele Epochen, ist aber vielleicht bei kaum einer so spannend und angemessen wie bei der Revolution von 1848/49. Zwar gab es keine Rednerin beim Hambacher Fest von 1832. Auch an den Sitzungen des Paulskirchen-Parlaments konnten Frauen nur passiv von einer Damentribüne aus teilhaben. Aber das 19. Jahrhundert ist eine Zeit, in der Frauen in Deutschland auf vielerlei Wegen für einen Platz im öffentlichen Leben, jenseits von Familie und Haushalt, streiten. Und manche griffen in der Revolution beim Kampf für die Freiheit dann auch selbst zur Waffe. Unter den Berliner „Märzgefallenen“, den Opfern des Barrikadenkampfs am 18./19. März 1848 in der preußischen Hauptstadt, waren elf Frauen – die Jüngste, Auguste Wenzel, Schneiderin, 20, die Älteste, Henriette Fuchs, Seidenwirkerfrau, 63.

„Dem Reich der Freiheit werb’ ich Bürgerinnen“

Vom Gedenkort „Friedhof der Märzgefallenen“ in Berlin-Friedrichshain ist die Ausstellung, die jetzt im Hambacher Schloss zu sehen ist, auch konzipiert worden. Sie besteht aus 14 Wandtafeln, auf denen zunächst die gesellschaftliche Ausgangslage („Viele Pflichten, wenig Rechte“) umrissen und die Aufstiegs-(oder wohl besser: Ausbruchs-)möglichkeiten skizziert werden. Hausmädchen- oder Lehrerinnen-Vereine sprießen in der Zeit wie Pilze aus den Boden, für das Bürgertum entwickeln sich die von Frauen geführten Salons zu Hotspots der Emanzipation. „Dem Reich der Freiheit werb’ ich Bürgerinnen“, lautet das Motto der von Louise Otto in Sachsen herausgegebenen „Frauen-Zeitung“. Es sind viele kleine erste Schritte hin zu einer organisierten Frauenbewegung.

Diesem Aufbruch gibt die Ausstellung ein Gesicht: in Form von neun Kurzportraits mehr oder weniger namhafter Protagonistinnen. Etliche Schriftstellerinnen finden sich hier, Fanny Lewald (1811-1889) zum Beispiel, Wahl-Berlinerin und Jüdin, die als eine der ersten in der deutschsprachigen Literatur von ihren Büchern leben konnte, oder Clara Mundt (1814-1873), die als Unterhaltungsautorin häufig das Thema der sozialen Stellung der Frau aufgriff, in der Revolution allerdings eher konservative Positionen vertrat.

Hosentragen, Rauchen und Kämpfen

Geradezu den Prototyp weiblicher Selbstbestimmung verkörpert in dieser Zeit Louise Aston (1814-1871), Tochter eines evangelischen Theologen aus der preußischen Provinz Sachsen, die für freie Liebe und gegen die Macht der Kirche antrat und durch Hosentragen und öffentliches Rauchen für Provokationen sorgte. Sie beteiligte sich ebenso wie Mathilde Anneke (1817-1884) und Emma Herwegh (1817-1904) auch ganz unmittelbar an den Kampfhandlungen. Die beiden Letztgenannten stehen dabei für „Revolutionspaare“, die in jenen Jahren für großes Aufsehen in der Öffentlichkeit sorgten: Anneke war mit dem Revolutionär Fritz Anneke verheiratet, der auch bei den Kämpfen in der Pfalz und Baden in Erscheinung trat, Emma Herwegh mit dem frühsozialistischen Dichter Georg Herwegh. Die männerdominierte Historiographie wollte es, dass ihre Rolle in diesen Beziehungen lange systematisch kleingeredet wurde.

Auch Lucie Lenz (1824-1913) nahm an den Kämpfen teil. Sie stammte aus einfachen Verhältnissen, avancierte aufgrund ihrer Rednergabe aber während der Revolution zur Leitfigur des Demokratischen Frauenclubs in Berlin. Kaum etwas bekannt ist hingegen über Caroline Kleinfeldt (1816-1848), ein Dienstmädchen, das zu den Berliner Märzgefallenen zählt. Sie wurde am Fenster einer Wohnung in Berlin-Friedrichswerder von einer Kugel getroffen. Mit ihrer Ausnahme waren – auch das zeigt die Schau – alle vorgestellten Frauen in irgendeiner Form miteinander vernetzt. Denn schon damals galt: Den Männerbünden und dem Patriarchat kann man nicht als Solistin entgegentreten.

Die Ausstellung

Die Sonderausstellung „Schwestern, zerreißt eure Ketten. Frauen und die Revolution 1848/49“ ist bis 17. Mai im Hambacher Schloss zu sehen. Bei der Eröffnung morgen, Donnerstag, um 19 Uhr führen Susanne Kitschun, Leiterin des Gedenkortes „Friedhof der Märzgefallenen“ in Berlin, und Dora Busch, Kuratorin der Schau, ins Thema ein. Der Eintritt zur Vernissage ist frei. Danach ist der normale Eintrittspreis (6,50/3/4,50 Euro) für das Schlossinnere fällig. Öffnungszeiten: täglich 9.30-18 Uhr.