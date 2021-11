Knapp zwei Wochen vor der Eröffnung sind am Dienstag die ersten Buden für den Weihnachtsmarkt der Kunigunde auf dem Neustadter Marktplatz aufgestellt worden. Bis zum Start am 22. November gibt es aber noch einiges zu tun, schließlich werden annähernd so viele Beschicker wie zuletzt 2019 ihre Waren anbieten, müssen also noch einige Stände aufgebaut werden. Bis 22. Dezember können die Besucher den Traditionsmarkt montags bis sonntags jeweils von 11 bis 21 Uhr besuchen. Der Genussmarkt in der Vizedomei und im Rathaushof, wo regionale, aber auch internationale Spezialitäten angeboten werden, öffnet an allen vier Adventswochenenden seine Türen. Freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr. Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Regeln des Landes entfallen Masken-, 3G- und Abstandsgebote bei Veranstaltungen im Freien.