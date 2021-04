Das große Projekt zur Aufarbeitung der Neustadter NS-Geschichte liegt gut im Zeitplan. Schon jetzt lässt sich sagen, dass die einstige „Gauhauptstadt“ Neustadt ab Dezember über einen Auftritt zu diesem dunklen Teil ihrer Vergangenheit verfügen wird, der bundesweit für Aufmerksamkeit sorgen dürfte.

Wie der Projektleiter Markus Raasch vom Historischen Seminar der Universität Mainz am Donnerstag bei einer Videokonferenz für interessierte Mitglieder des Kulturausschusses berichtete, werden alle fünf geplanten Teilprojekte fristgerecht bis zum 11. Dezember fertiggestellt sein, dem Tag, an dem sie nach aktuellem Stand der Planungen gemeinsam in der Villa Böhm präsentiert werden sollen.

Das Buch mit dem Titel „Volksgemeinschaft in der Gauhauptstadt“ befinde sich bereits beim Verlag, die Beiträge, die über Online-Kanäle ausgespielt werden sollten, seien fertig gestellt und würden gerade digitalisiert, so Raasch. Dazu gehören ein Onlinelexikon, ein digitales Zeitzeugenarchiv, ein multimediales Schulbuch (M-Book) und eine Ausstellung, die im Dezember/Januar zunächst „analog“ in der Villa Böhm zu sehen sein soll, danach dann aber ebenfalls dauerhaft im Internet zur Verfügung stehen wird. Michael Kißener, als Professor für Zeitgeschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Raaschs Chef, hob hervor, dass wohl keine andere deutsche Stadt derzeit über eine so umfassende und breit aufgestellte wissenschaftliche Aufarbeitung ihrer NS-Vergangenheit verfüge, die zudem noch in so unterschiedliche Kanäle ausstreue und damit ein so breites Zielpublikum im Auge habe.

„Wir nennen alle Namen, schildern alle Vorgänge“

Die Orientierung am Menschen und seinem Alltag sei dabei auch mit Blick auf das historische Material von Anfang die wichtigste Maßgabe des Projekts gewesen, das im Dezember 2017 unter Federführung der Mainzer Historiker im Auftrag der Stadt Neustadt an den Start ging, erläuterte Raasch. Wie hat die NS-Herrschaft die Menschen und ihr Leben verändert, welche soziale Dynamik wurde entfaltet, nannte er als Leitfragen. Die lokale Ebene sei die einzige, auf der man dies gewinnbringend erforschen könne. Kernbegriff ist dabei der von den Nazis selbst einführte Terminus „Volksgemeinschaft“ – und zwar sowohl in seiner vereinnahmenden wie auch in seiner ausgrenzenden Dimension.

Im Bezug auf das Buch, als dessen Herausgeber er selbst fungiert, betonte Raasch die ungewöhnliche zeitliche und thematische Breite und die Verbindung von wissenschaftlicher Solidität, Anbindung an neueste Forschung und Lesbarkeit auch für ein Laienpublikum. Der Band versammelt 40 Aufsätze, die alle ein sogenanntes Peer-Review-Verfahren durchliefen, das heißt von unabhängigen Gutachtern auf ihre wissenschaftliche Qualität hin getestet wurden. Zeitlich spannt sich der Bogen von der Vorgeschichte in den 1920er Jahren mit Rückblicken sogar ins 19. Jahrhundert bis zum Umgang mit der NS-Vergangenheit nach 1945.

Thematisch ist das Feld sogar noch bunter: Neben den gängigen nationalsozialistischen Institutionen wie der Partei selbst, SA, SS, der Gauleitung, der Hitlerjugend und wichtigen Opfergruppen wie Juden, Behinderten, Zwangsarbeitern und Homosexuellen kommen zum Beispiel auch die Kirchen, die Schulen und die Arbeiterschaft, Sport und Kultur, Wirtschaft und Justiz, das Weinlesefest, die Obst- und Weinbau-Schule, die Rolle der Frauen, Vertriebene und „Besatzungskinder“ in den Blick. Ein Aufsatz untersucht das Profil der Neustadter NSDAP-Mitglieder. Der Krieg und seine Folgen nehmen ein ganzes Unterkapitel ein. Neue instruktive Einsichten verspricht Raasch auch im Hinblick auf Euthanasie und Arisierung: „Wir nennen alle Namen, wir schildern alle Vorgänge.“

Die ausgefallenen Vorträge sollen nachgeholt werden

Während man sich das Buch kaufen muss, um in den vollen Genuss zu kommen, werden alle anderen Ergebnisse der dreijährigen Forschungsarbeit auf einer Hompage frei zur Verfügung gestellt, „damit so viele Menschen wie möglich sie nutzen können“, wie Bürgermeister Ingo Röthlingshöfer hervorhebt. Das Angebot umfasst ein Online-Lexikon mit 150 Einträgen zu Sachthemen und Personen, ein digitales Zeitzeugenarchiv mit 73 Gesprächssequenzen, das auf Interviews mit 14 zwischen 1925 und 1937 geborenen Frauen und Männern basiert, die die Heidelberger Historikerin Kathrin Kiefer geführt hat, eine Ausstellung, die im Dezember und Januar in den fünf Räumen im Obergeschoss der Villa Böhm und danach dauerhaft online zu sehen sein wird, sowie ein multimediales Schulbuch, das die Geschichtsdidaktiker der Uni Mainz gemeinsam mit dem renommierten Eichstätter Institut für digitales Lernen entwickeln.

Aber auch Live-Events gehören zum Konzept: Nachdem die im Dezember 2019 in der Alten Winzinger Kirche begonnene Reihe mit Fachvorträgen wegen Corona ins Stocken geraten ist, soll es voraussichtlich im August und im Oktober zwei weitere Termine in der deutlich größeren und damit „pandemietauglicheren“ Martin-Luther-Kirche geben.