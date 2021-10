Zum fünften Mal lädt die protestantische Kirchengemeinde Gimmeldingen-Königsbach für den Reformationstag zur Veranstaltung „Mit Luther auf Tour“ ein. Geeignet ist die Aktion für Kinder ab dem Grundschulalter und auch Erwachsene. Treffpunkt für alle ist am Sonntag um 17 Uhr am alten Schulhaus in Königsbach. Dort endet die Tour auch wieder gegen 19.30 Uhr. Laut den Organisatoren stellen die Kinder zunächst ihre Fackeln fertig, ehe es auf eine Zeitreise geht. Während eines Theater-Rundwegs mit fünf Stationen wird in kurzen Szenen dargestellt, was Martin Luther motiviert hat und was Kernbestandteile seiner Lehre sind. Nach dem Rundweg gibt es ein kleines Abschlussfest am Lagerfeuer mit Stockbrot, Würstchen und Getränken, ehe es mit einem Fackelzug zurück zum alten Schulhaus geht. Anmeldungen sind bis Donnerstag bei Heike Hoffmann möglich (Telefon 06321 6790884, E-Mail musikerbernd@web.de). Bei der Anmeldung bitte angeben, wie viele Kinder und Erwachsene mitkommen. Die Veranstalter bitten darum, dass die Kinder wegen des Fackelzugs nur in Begleitung von Erwachsenen angemeldet werden. Über eine Spende zur Förderung der Familienarbeit freut sich die Kirchengemeinde.