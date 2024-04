Von Gemeindeschwester plus gibt es wieder Ortsteil-Spaziergänge für ältere Menschen. Die nächsten Termine sind am 30. April in Duttweiler und am 3. Mai in Mußbach. Start ist jeweils um 10 Uhr. Die Gemeindeschwestern betonen, dass zu den Spaziergängen alle Interessierten willkommen sind. Es sei eine Möglichkeit, die Gemeindeschwester und ihre Arbeit kennenzulernen. Geplant sind Spaziergänge von ein bis zwei Kilometern mit anschließendem Zusammensein in einem Café oder Restaurant. Infos/Anmeldung unter Telefon 06321 855-1722 oder 1418.