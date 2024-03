Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Heinz und Hilde in Personalunion: Gerd Dudenhöffer rockte die Bühne des Neustadter Saalbaus am Mittwoch mit seinem neuen Programm „Mo so, mo so“ gewaltig – und war erstmals in der Doppelrolle als Heinz Becker und dessen Ehefrau zu erleben. Der satirische gemeinte AfD-Sprech des Gatten ist dabei so authentisch, dass einem mitunter das Blut gefriert.

Parkett und Ränge des Saalbaus präsentierten sich an diesem Abend so prall gefüllt wie selten. Geschafft hatte das wieder einmal Gerd Dudenhöffer alias Heinz Becker, nicht