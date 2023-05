Die Sonderausstellung „Partnergemeinde Mascoutah (USA) und Heritage Museum“ im Otto-Dill-Saal des Heimatmuseums in der Gillergasse 11 ist am Sonntag, 14. Mai, zum letzten Mal geöffnet.

Mitte des 19. Jahrhunderts haben deutsche Auswanderer ihre Zukunft in Amerika gesehen. Darunter waren auch viele Haßlocher Familien, die in Mascoutah, Illinois eine neue Heimat gefunden haben. Heute ist Mascoutah, das nahe St. Louis liegt, eine Kleinstadt (City) mit rund 8750 Einwohnern.

Seit 2011 lebt die Haßlocherin Christine Smith, geborene Litzel in Mascoutah. Beim Besuch des Vaters stellten sie fest, dass es im Ort viele Haßlocher Namen und Straßennamen gibt, auch im Heritage-Museum wurden sie fündig. Seitdem ist die Familie in Mascoutah auf historischer Spurensuche, hat Kontakt mit dem Haßlocher Heimatmuseum „Ältestes Haus“ und Wolfgang Hubach aufgenommen.

Besuch und Gegenbesuch

Drei Heimatblätter „Haßlocher Auswanderer in die USA, Mascoutah Illinois, um 1850“ sind bisher entstanden. Im vergangenen Jahr waren Vertreter des Heritage Museums in Haßloch zu Gast, schnell war die Idee einer Partnerschaft geboren. In dieser Woche startete eine zwölfköpfige Delegation mit Bürgermeister Tobias Meyer, Ursula Müller (Freundeskreis Heimatmuseum) und Haßlocher Bürgern zum Gegenbesuch im rund 7300 Kilometer entfernten Mascoutah. Die Verbindung zum dortigen Museum sollte intensiviert und das Interesse an weiteren partnerschaftlichen Beziehungen besprochen werden.

Während des dreitägigen Aufenthalts war ein Treffen mit Vertretern des Heritage Museums geplant. Vor Ort war die Delegation auf Spurensuche nach den Vorfahren aus Haßloch. Bis heute zeugen Gebäude, Straßennamen oder Denkmäler und Grabsteine von der historischen Verbindung in die Pfalz. In Mascoutah standen für die Delegation auch Schulbesuche auf dem Programm. Mit den Schulleitungen einer High School und einer Middle School sollen die Möglichkeiten eines Schüleraustausches zwischen Haßloch und Mascoutah ausgelotet werden.

Info

Mehr Informationen bei dem Vorsitzenden des Freundeskreises Alfons Ruf, Telefon 06324 1291.