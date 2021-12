Eine achtköpfige Gruppe, die in der Nacht auf Sonntag auf dem Nachhauseweg von einer Firmenfeier war, wurde laut Polizei tätlich angegriffen. Demnach wurde die Gruppe zunächst in der Innenstadt von Insassen eines Fahrzeugs provoziert, habe jedoch nicht reagiert. Kurz darauf seien die Gruppe und der Pkw wieder aufeinandergetroffen, wobei die Autoinsassen diesmal ausgestiegen seien und die achtköpfige Gruppe massiv angegangen hätten. Es sei zu Körperverletzungen durch Schläge sowie Umstoßen und anschließende Tritte gegen den Kopf und in den Bauch durch die Angreifer gekommen. Kurz bevor die Polizei eintraf, flüchteten die Täter zu Fuß. Bei der Fahndung wurden zwei Verdächtige im Alter von 20 und 22 Jahren in einer Bar gestellt und vorläufig festgenommen. Anschließend wurde ihnen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, bevor sie wieder auf freien Fuß kamen.