Geschichte und Geschichten aus dem früheren Dorfleben macht Hans-Peter Michel bei seinen Führungen durch Haardt erlebbar.

An der Vergangenheit und ihren historischen Wendungen war Hans-Peter Michel schon als junger Mensch interessiert. Was für ihn früher die alten Ägypter waren, sind ihm heute die Haardter, und zwar sowohl die Menschen, die hier lebten, wie auch die Gebäude, die hier standen und zum Teil noch stehen. Einmal im Monat lässt er dann Besucher an seinen geschichtlichen Erkenntnissen teilhaben, indem er Interessierte durch das langgezogene Straßendorf führt oder ihnen die Geheimnisse der Haardter Kirche offenbart.

„Als ich 2005 nach Haardt gezogen bin, machte ich gleich eine historisch Dorfführung der damaligen Führerin Gisela Gauweiler mit“, erinnert sich der 72-Jährige. Sein Interesse war sofort geweckt, und er begann, eine Vielzahl interessanter Details aus Chroniken und Archiven herauszusuchen und zu sammeln. Als er kurz darauf von Gauweiler bei einem Neujahrsempfang angesprochen wurde, ob er ihre Nachfolge übernehmen wolle, war er sofort Feuer und Flamme. So begann er mit dem Führungskonzept seiner Vorgängerin, das er aber im Laufe der Zeit um weitere Angebote ergänzte. „Die Unterhaardt war in der bisherigen Führung gar nicht berücksichtigt. Sie bietet aber viele wissenswerte Details bis hin zu unserem örtlichen Steinbruch“, erzählt Michel. „Auch unsere Kirche und der Friedhof bieten so viel Interessantes, dass ich daraus ein eigenes Angebot kreiert habe, bei dem unser Organist Martin Schlez die Bandbreite der Orgel vorstellt.“ So gibt es mittlerweile vier verschiedene Führungen, die im Wechsel angeboten werden:

Unterhaardt und Steinbruch (Treffpunkt an der Linde, Mandelring 208), hat bereits stattgefunden)

Kirche, Friedhof und Orgel (Treffpunkt protestantische Kirche Haardt), am 18. Juni, 16 Uhr

Waldpark Wolf’sche Anlagen (Treffpunkt Kriegerdenkmal, Mandelring 45), am 6. Juli, 18 Uhr

Historische Führungen (Treffpunkt Parkplatz Winzergaststätte, Mandelring 7) am 3. August um 18 Uhr sowie am 7. September und 5. Oktober um 16 Uhr.

Die Teilnehmerzahl bei den Führungen ist sehr unterschiedlich. Da keine Anmeldungen erforderlich sind, kann es schon mal vorkommen, dass Michel mit einer Minigruppe unterwegs ist oder sogar mit einer Einzelperson. „Das macht mir aber nichts aus, umso besser kann ich auf detaillierte Interessen und Wünsche eingehen“, meint er schmunzelnd. Seine Führungen bietet er ehrenamtlich an. Die gewünschte Spende von fünf Euro kommt dem Förderverein Haardt beziehungsweise der Protestantischen Kirchengemeinde Haardt zu.

Postkarten auf Ebay ersteigert

Bei seinen Recherchen fördert der Hobby-Historiker immer wieder bisher unbekannte Details zutage, die auch alteingesessenen Haardtern neu sind. „So konnten wir zum Beispiel 2017 den 150. Geburtstag unseres Kirchturms feiern, der erst später der Kirche hinzugefügt worden war“, erzählt er nicht ohne Stolz. Als Fundgrube für zahlreiche geschichtliche Details dieser Art dienen Michel nicht nur Stadtarchiv und Chroniken, sondern auch historische Ansichts- und Postkarten, die er bei Ebay ersteigert und auswertet.

Über die Führungen hinaus engagiert sich Michel noch für weitere Bereiche. So liefert er Beiträge für das „Haardter Blättl“ und den Gemeindebrief der protestantischen Kirchengemeinde Haardt, in denen er gerne über neue Entdeckungen oder historische Erkenntnisse informiert. Mit weiteren Ehrenamtlichen kümmert er sich um die Wiederinstandsetzung des Waldparks der Wolf’schen Anlage. Auch als Kirchenhüter der Stiftskirche ist er regelmäßig im Einsatz. Und weil er darüber hinaus immer noch neue Wege gehen will, macht er eine offizielle Ausbildung zum Kirchenführer. Sie beinhaltet den Bereich Kirchenhistorie und grundsätzliches Handwerkszeug für Führungen. „Man lernt immer wieder noch was dazu“, lautet seine Begründung.