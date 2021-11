Am Samstag fuhr ein 74-jähriger Autofahrer, der wohl zu schnell unterwegs war, gegen 13.20 Uhr auf einen in der Hauptstraße geparkten Wagen auf. Durch den Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug mehrere Meter nach vorne geschoben. Das Fahrzeug des 74-Jährigen wurde massiv beschädigt. Insgesamt entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.