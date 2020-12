Reine Zerstörungswut vermutet die Neustadter Polizei hinter einer Sachbeschädigung am Mittwochmittag. Demnach besprühten ein unbekannter Täter zwischen 11.30 und 12.35 Uhr drei nebeneinander auf der Festwiese geparkte Fahrzeuge mit grüner Farbe. Weitere beschädigte Fahrzeuge konnten zunächst nicht festgestellt werden. Wer ebenfalls betroffen ist oder eventuell Zeuge der Tat war, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.