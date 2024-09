Für ein vierjähriges Kind in St. Martin ist ein Autounfall am Sonntagnachmittag glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind nach Zeugenaussagen hinter einem geparkten Fahrzeug im Stöckelfeld auf die Straße gelaufen. Der Fahrer eines Autos, das auf der Straße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr das Kind an. Wegen Schürfwunden an Knie und Ellenbogen wurde das Kind anschließend im Krankenhaus untersucht, laut Polizei aber noch am selben Abend entlassen. Am Auto sei derweil kein Schaden entstanden. Auch gebe es keine Hinweise auf überhöhte Geschwindigkeit beim Unfall. Mehrere Zeugen hätten bestätigt, dass das Kind ohne zu schauen über die Straße gelaufen war, informierte die Polizei auf Nachfrage.