Warum wir bei Kurzmeldungen künftig genauer hinschauen und was das für die Vereine bedeutet.

Sie kennen den Spruch bestimmt: Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Das Sprichwort ist für uns Ansporn, weil wir jeden Tag eine interessante Lektüre mit spannenden Themen zusammenstellen wollen.

Das Gestalten der Zeitung ist eine große Aufgabe. Der Themenmix muss stimmen, und die Leser sollen Unterhaltendes und Informatives finden. Die Seiten sollen also nicht zu eintönig sein. In den vergangenen Jahren ist mit dem Internet und den E-Mail- sowie Kurznachrichtenmöglichkeiten sowie den Social-Media-Kanälen eine große Konkurrenz auf der Bühne erschienen. Die lokale Zeitung ist bei vielen Gebieten deshalb nicht mehr Informationsquelle Nummer eins.

Das verstärkt die Herausforderung: Wir müssen nun Themen finden, die unsere Abonnenten unbedingt lesen möchten – und für die sie bereit sind, auch die Abokosten zu tragen. Wir müssen uns also überlegen, wie wir die Zeitung gestalten und nicht immer sagen: Wir machen es wie gestern. Zumal wir heute nicht nur um Leser der gedruckten Zeitung kämpfen, sondern auch um jene, die rein digital unterwegs sind.

Was wird gelesen?

Um herauszufinden, welche Themen auf großes Interesse stoßen und damit wertvoll sind, hat die RHEINPFALZ eine intensive Lesermarktstudie unternommen. Das Ergebnis: Wir haben spannende Stücke im Programm, machen aber auch Angebote, für die sich kaum jemand interessiert. Um besser zu werden, müssen wir somit schauen, was wir verändern können.

Eine Erkenntnis aus allen Untersuchungen: Kurzmeldungen mit Terminhinweisen werden kaum wahrgenommen. Sie sprechen selten einen größeren Kreis an, und oft ist die Information schon über andere Kanäle übermittelt worden: Vereinshomepage, Newsletter, WhatsApp-Gruppe. An dieser Stelle waren die Lesermarktbefragungen ein klarer Fingerzeig: weniger Pflicht, mehr Kür. Heißt auf die Kurzmeldungen übertragen: Wir werden in unserer Rubrik „Kurz notiert“ genauer hinschauen und können nur noch die Meldungen drucken, die sich an die Öffentlichkeit wenden. Das erkennen wir etwa daran, wenn Telefonnummern für Anmeldungen angegeben sind. Regelmäßige Treffen kleiner und interner Kreise werden wir nicht mehr abdrucken.

Dies bedeutet aber nicht, dass wir die Vereine und Organisationen nicht mehr wertschätzen. Wir wollen einfach umsteuern und bringen anstelle der wöchentlichen Notiz lieber mal eine größere Geschichte über ein verdientes Mitglied oder eine besondere Aktion. Was für viele im ersten Schritt sicher schmerzlich ist, könnte sich im zweiten als Gewinn erweisen: Die Lesermarktstudien haben nämlich gezeigt, dass solche Texte gerne gelesen werden. Dann bekommen die Zeitung und auch der Verein die Aufmerksamkeit, die die Veröffentlichung bewirken soll. In diesem Sinn: Auf ein weiterhin gutes Miteinander.

Der Autor

Axel Nickel (48) ist seit 20 Jahren Redakteur bei der RHEINPFALZ und gehört seit Mitte März zum Team der „Mittelhaardter Rundschau“.