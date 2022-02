In der sich ändernden Medienwelt müssen auch Lokalausgaben ihren Platz neu finden

War früher alles besser? Nun, aus Sicht von uns Zeitungsmachern war früher manches einfacher. Die gedruckte Zeitung gehörte morgens am Frühstückstisch bei ganz vielen Haushalten einfach dazu. Internet gab es noch nicht, Frühstücksfernsehen war kaum verbreitet. Schön für uns: Denn wir konnten am Tag davor unsere Themen gestalten und sie dann den Lesern präsentieren.

Das Bild gehört jedoch längst der Vergangenheit an. In immer mehr Haushalten fehlt die Tageszeitung am Frühstückstisch. Stattdessen läuft der Fernseher oder es wird auf dem Smartphone herumgewischt und nach den neuesten Entwicklungen Ausschau gehalten.

Wischen und klicken

Die Schnelllebigkeit des Internets und die permanente Verfügbarkeit von Informationen haben die Medienwelt kräftig durchgeschüttelt. Viele haben sich in der Entwicklung von der Zeitung abgewendet beziehungsweise nehmen sie gar nicht mehr als Hauptinformationsquelle wahr, weil es sich auf kleinen Geräten doch so wunderbar klicken und wischen lässt. Und vieles noch dazu kostenlos ist.

Unser Ziel ist es inzwischen, für unsere klassischen Zeitungsleser spannende Informationen aufzubereiten und diese zugleich auch im Internet zu verkaufen. Das Zeitungsmachen ist digitaler geworden. Die gedruckte Ausgabe gibt es zwar weiterhin, auch wenn die Auflagen sinken. Wir kämpfen bei der RHEINPFALZ darum, auch immer mehr digitale Leser zu gewinnen. Darum müssen sich übrigens deutschlandweit alle Verlage bemühen.

Direkt online

Folglich werden viele lokale Nachrichten, aber auch längere Texte direkt online veröffentlicht und stehen nicht mehr nur am Folgetag in der Zeitung. Nur so kann es gelingen, den Leserkreis stabil zu halten oder gar zu vergrößern. Das Problem dabei: War es früher quasi Tradition, die örtliche Zeitung zu abonnieren, fehlt heute ein solcher Automatismus. Also muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und damit diese gelingen kann, muss man wissen, wie der digitale Leser überhaupt so tickt. Von den Lesern unserer gedruckten Ausgabe wissen wir das anhand vieler Untersuchungen und dank der persönlichen Kontakte über all die Jahre. Aber der digitale Leser ist ein unbekanntes Wesen, das erst noch von der RHEINPFALZ überzeugt werden muss.

Drive = Antrieb

Aus diesem Grund hat sich unser Verlag einem Projekt angeschlossen, um gemeinsam mit anderen Verlagen zu lernen, wie man Menschen, die sich im Internet informieren, dazu bringen kann, auf einer Zeitungshomepage Texte zu lesen und dauerhaft dafür zu bezahlen (so wie Sie das ja auch für die gedruckte Zeitung tun). Das Projekt trägt den schönen Namen „Drive“. Wer das englische Wort in eine Suchmaschine eingibt, bekommt als Übersetzung „Antrieb“ angezeigt. Das passt: Denn wir bekommen über diese Daten Fingerzeige, was wir mit unseren Texten machen müssen, dass sie in der Informationsflut wahrgenommen werden.

Zwei Faktoren zählen: die Reichweite, dass also viele Menschen einen Beitrag aufrufen, und die Mediatime, die darüber informiert, wie lange ein Text gelesen wird. Die Uhren ticken in der digitalen Welt anders. Texte müssen ansprechen und dürfen im Einstieg nicht alles verraten. Das ist zum Beispiel an dem Text aus der Dienstagsausgabe über den Diedesfelder zu sehen, der an der Vox-Sendung „First Dates Hotels“ teilnimmt. Er wurde digital sehr häufig aufgerufen. Außerdem ist wichtig, zu welchen Uhrzeiten längere Texte online gestellt werden. Denn nicht immer haben Leser Zeit, sich auf solche Stücke einzulassen.

Zu finden sind unsere Texte und Nachrichten übrigens zu jeder Tages- und Nachtzeit auf der Neustadt-Seite der RHEINPFALZ-Homepage (www.rheinpfalz.de). Und zwar gebündelt für die Stadt und das Umland – aus den Bereichen Kommunales, Kultur und Sport. Wie in der gedruckten Zeitung, nur eben an anderer (modernerer) Stelle.

Der Autor

Axel Nickel (49) ist seit 21 Jahren Redakteur bei der RHEINPFALZ, seit März 2021 gehört er zum Team der „Mittelhaardter Rundschau“.