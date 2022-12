1. Dezember – das erste Türchen: Schon beim Öffnen der großen Glas-Sprossentür zum protestantischen Gemeindezentrum auf der Haardt ist im Vorraum Gesang zu hören. Doch erst wenn die nächste Tür zum großen Saal geöffnet wird, ist die volle Klangwirkung eines gemischten Chores zu erleben. „Verleih’ uns Frieden“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy probt der protestantische Kirchenchor Haardt gemeinsam mit befreundeten Sängern aus anderen Chören. Die Stimmen der etwa 40 Sängerinnen und Sänger verschmelzen in dem bis zum Dachstuhl offenen Raum zu einem einzigen Klangkörper. Zahlreiche gemeinsame Proben und ein Probenwochenende haben die Choristen investiert, um bei ihrem großen Konzert am zweiten Adventssonntag das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens und weitere zur Weihnachtszeit passende Musikstücke möglichst perfekt darbieten zu können.

„Mit unserer regulären Besetzung wäre so ein Konzert leider nicht möglich gewesen“, erzählt Chorleiter Martin Schletz. Denn „sein“ Kirchenchor hat, wie viele andere Chöre, mit fehlendem Nachwuchs zu kämpfen. Vor allem Männerstimmen sind Mangelware. Deshalb sprach er befreundete Sänger an, ob sie nicht Lust hätten, für ein Adventskonzert den Stammchor zu verstärken. Bei den letzten Proben und im Konzert wird ein kleines Orchester den Chor begleiten, das den Kirchenchor schon häufiger unterstützt hat und aus ehemaligen Musikern der Bigband des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums entstanden ist.

Konzert am Sonntag

Auch vom Männergesangverein Haardt stießen ein paar Sänger zum Projektchor. O-Ton eines der zusätzlichen Tenöre: „Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht.“ Aber auch für die regulären Kirchenchor-Sängerinnen ist es eine sehr positive Erfahrung, mit Verstärkung zu singen. „Das ist ein Wahnsinnsklang, wenn Du da so mitten in diesem großen Chor stehst und hörst, wie es klingen kann, wenn so starke Sänger gemeinsam musizieren“, so eine Kirchenchor-Sängerin.

Wer neugierig ist, wie Chor, Orchester und zusätzliche Solisten im Kirchenraum der Protestantischen Kirche Haardt klingen: Das Konzert ist am Sonntag um 17 Uhr.