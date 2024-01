Warum Neustadter Christen gemeinsam eine Serie schauen wollen.

Wer war Jesus, wie hat er gelebt? Antworten auf diese Fragen will eine neue Veranstaltungsreihe der protestantischen Kirchengemeinde Mußbach-Gimmeldingen-Königsbach geben. Einmal im Monat treffen sich die Christen, um gemeinsam eine Serie zu schauen. Dabei handelt es sich um „The Chosen“. Laut Heike Hoffmann geht es dabei um eine neue Art, das Leben von Jesus zu erzählen. 600 Millionen Zuschauer hätten die Serie weltweit schon verfolgt.

Im Neustadter Norden wird der letzte Dienstag eines Monats „Chosen“-Zeit sein. So auch am 30. Januar. Dann ist um 19 Uhr Treffpunkt im Lavendelhof in Königsbach, Filmbeginn ist um 19.15 Uhr. Eine Folge dauert etwa 50 Minuten, erläutert Hoffmann. Danach sollen sich die Teilnehmer in geselliger Runde bei Flammkuchen und Getränken noch über das Gesehene austauschen. Die Verpflegung soll über Spenden finanziert werden, damit möglichst alle Neugierigen an den Abenden teilnehmen können, so Hoffmann.

Die Wirkung von Jesus

Sie erläutert, warum die neue Reihe ins Leben gerufen wurde: „Als überzeugte Christen erleben wir Tag für Tag, wie viel unser Glaube uns an Hoffnung, Freude, Trost, Leichtigkeit gibt. Oft denken wir bei unseren Mitmenschen, wie gut es ihnen tun würde, auch diesen Reichtum zu erleben. Die Reihe ,The Chosen’ bietet eine Möglichkeit, Menschen, die der Institution Kirche distanziert oder skeptisch gegenüberstehen, einen Zugang zur Person Jesu Christi zu vermitteln.“ Denn in der Serie werde die menschliche Seite von Jesus ebenso gezeigt wie seine Wirkung auf die Menschen. „Diese Wirkung hat er auch heute noch, auch wenn die Begegnung sich nun auf einer anderen Ebene abspielt. Obwohl die Serie auch gratis im Internet zu sehen ist, halten wir es für sinnvoll, sie in Gemeinschaft zu schauen, um sich danach darüber austauschen zu können. Denn wie zahlreiche Erfahrungsberichte bestätigen, bleiben die Filme nicht ohne Wirkung“, so Hoffmann.

Die Treffen sind an jedem letzten Dienstagabend eines Monats – außer im Juli – im Lavendelhof in Königsbach.

Info

Weitere Informationen zur Reihe und Anmeldungen bei Andreas Kuhlmann oder Heike Hoffmann, Telefon 06321 67908884, E-Mail heikehoffm@web.de, andreas.kuhlmann@gmx.de.