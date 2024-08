Deutschland soll bis 2045 klimaneutral heizen. Dazu müssen Gemeinden wie Haßloch bis Mitte 2028 eine Kommunale Wärmeplanung erstellen. Das ist ein strategischer Fahrplan für die Umstellung der Kommune auf erneuerbare Energien. In Haßloch ist das Projekt jetzt gestartet worden.

Um zu erreichen, dass bis 2045 in Deutschland klimaneutral geheizt wird, sollen alle Städte und Gemeinden eine lokale Wärmeplanung bekommen. Diese gibt Bürgern, Unternehmen und Energieversorgern Sicherheit darüber, ob und mit welcher zentralen Wärmeversorgung sie vor Ort rechnen können. Kommunen sollen einen strategischen Fahrplan für eine nachhaltige Wärmeversorgung erstellen und daraus abgeleitete Maßnahmen systematisch umsetzen. In Großstädten muss die Wärmeplanung bis Mitte 2026 vorliegen, in Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern – wie Haßloch oder auch Neustadt – bis Mitte 2028. 500 Millionen Euro stellt der Bund zur Unterstützung der Kommunen für den Planungsprozess bereit.

Knapp 100.000 Euro Zuschuss vom Bund

Die Gemeinde Haßloch hat im Februar dieses Jahres einen Förderbescheid über 97.650 Euro bekommen, um eine Kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Im Juni hat der Bauausschuss die Vergabe der Planungsleistung einstimmig beschlossen. Der Auftrag wurde nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren an das Unternehmen MVV Regioplan GmbH in Mannheim vergeben.

Mit einem internen „Kick-off-Termin“ in der vergangenen Woche ist das Projekt nach Angaben der Gemeindeverwaltung offiziell gestartet worden. Teilgenommen haben neben den Projektmitarbeitern des beauftragten Unternehmens Carsten Borck als Erster Beigeordneter, Wolfgang Jünger als Leiter der Bauabteilung und die Klimaschutzmanagerin Andrea Petmecky.

Bei der Kommunalen Wärmeplanung geht es laut Petmecky im Wesentlichen um die Erarbeitung einer Strategie. Diese soll Rahmenbedingungen für die Investitions- und Ansiedlungsentscheidungen von Unternehmen liefern sowie für Planungssicherheit bei Bürgern und bei Firmen sorgen. Die Wärmeplanung bestehe aus fünf Phasen: Vorbereitungsphase, Bestandsanalyse, Potenzialanalyse, Entwicklung eines Zielszenarios und zuletzt Entwicklung einer Umsetzungsstrategie, bei der es um konkrete Maßnahmen gehe.

Werke und Schornsteinfeger als Partner

Die Klimaschutzmanagerin: „Nachdem wir die ersten formalen Hindernisse überwunden haben, befinden wir uns derzeit schon mitten in der Bestandsanalyse, bei der es darum geht, den Wärmebedarf in der Kommune zu erheben und den Status quo abzubilden. Hier sind wichtige Partner für uns insbesondere die Gemeindewerke Haßloch und die Schornsteinfeger.“