Die 17. Auflage der Gimmeldinger Tafel am Samstag findet nicht wie angekündigt auf dem Kirchplatz, sondern auf dem benachbarten Schulhof statt. Wie Ortsvorsteherin Claudia Albrecht mitteilt, könne sie dem Wunsch des protestantischen Pfarramts, die Meerspinnhalle zu mieten, nicht nachkommen. Pfarrer Thomas Klein wollte die Halle wegen der barrierefreien Toiletten nutzen, außerdem als Ausweichort für 150 Gäste, falls es regnen sollte.

„Erstens hat Klein kein Hygienekonzept vorgelegt, außerdem dürfen im Moment coronabedingt ohnehin nur 50 Leute in die Meerspinnhalle“, betont Albrecht. Alleine der Toiletten wegen könne sie die Halle nicht offen stehen lassen, da keine Kontrolle gewährleistet sei. „Dann könnten auch Leute in die Halle, die unter Umständen überhaupt nichts mit der Tafel zu tun haben“, begründet sie die Absage an Klein. Insofern habe sie die Ankündigung in der Mittwochsausgabe der RHEINPFALZ durchaus überrascht: „Da fehlt es ganz offensichtlich an Kommunikation“, stellt Albrecht fest.

Klein ist über die Entwicklung ganz und gar nicht glücklich: Gegenüber der RHEINPFALZ betont er, dass die Tafel 17 Jahre lang reibungslos in bewährter Form über die Bühne gegangen sei. Er sei dankbar, dass die Beigeordnete Waltraud Blarr vermittelnd tätig geworden sei und die Tafel nun auf den benachbarten Schulhof ausweichen könne. „So kann der Verkehr über den Kirchplatz normal fließen und wir können die Toiletten im Feuerwehrhaus benutzen – aber die sind halt nicht barrierefrei“, erklärt Klein.

Die Weichen für die Alternativlösung auf dem Schulhof seien gestellt, sagt Alf Bettinger, Leiter des Ordnungsamts, auf Anfrage: Obwohl die Angelegenheit „durchaus kurzfristig“ an die Verwaltung herangetragen worden sei, gebe es Stand Donnerstag keine Einwände gegen die Tafel am Samstag. „Mittlerweile liegt auch ein Hygienekonzept vor, das wir für gangbar halten“, so Bettinger. Eine Sperrung des Kirchplatzes wäre in so kurzer Zeit aber nicht planbar gewesen.