Seit etwa sechs Jahren werden auf den Neustadter Friedhöfen neue Bestattungsformen angeboten. Die Mitglieder des damaligen Haardter Ortsbeirats hatten sich für Rasenurnengräber an Sandsteinfindlingen entschieden. Die sind offensichtlich recht begehrt.

Die Plätze an den drei Sandsteinfindlingen, die aufgestellt worden waren, seien inzwischen fast alle belegt, teilte Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) in einer Sitzung des Ortsbeirats am Mittwoch