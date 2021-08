Menschen, die für Geinsheim etwas geleistet haben, das Anerkennung verdient, die aber nie im Vordergrund standen oder gewürdigt wurden, sollen nicht vergessen werden, sagt der Geinsheimer Heimatforscher und Autor Norbert Kästel. An zwölf dieser Bürger erinnert seine neue Broschüre.

Die Auswahl sei subjektiv, gesteht der 87-Jährige. Es gebe sicher noch mehr Geinsheimer, „die es wegen ihrer Leistungen verdient hätten, nicht vergessen zu werden“. Jene Männer und Frauen, die er in der Broschüre würdigt, seien ihm bei seinen Recherchen zur Geschichte des Dorfes aufgefallen. Einige kannte oder kenne er persönlich. In der Bändchen vorgestellt würden sie chronologisch nach dem Geburtsdatum. Beschrieben würden ihre Wurzeln, ihr Leben, ihr Einsatz, versehen mit Fotos.

Der Tod seiner Frau Hildegard im Juli 2018 sei für ihn Anstoß gewesen, die Broschüre zu verfassen, erzählt Kästel. Hildegard Kästel, die in Hambach geboren und aufgewachsen und nach ihrem Studium einige Jahre als Lehrerin tätig gewesen war, beschäftigte sich ab dem Ende der 1990er-Jahre mit den Kirchenbüchern von Geinsheim. Anhand dieser Bücher, in denen Taufen, Trauungen und Begräbnisse verzeichnet sind, erstellte sie eine Übersicht über die Geinsheimer Familien von 1655 bis 1910.

200 Gulden vermacht

Norbert Kästels jüngste Broschüre beginnt mit Valentin Offenbacher, der im 16. Jahrhundert lebte. Der Dekan des Stiftes St. Guido in Speyer vermachte der Kirchengemeinde seines Heimatdorfs Geinsheim 200 Gulden. Mit den Zinsen dieses Kapitals sollte jährlich ein Seelenamt für seine Eltern und Freunde bezahlt und bedürftige Geinsheimer unterstützt werden.

Es folgen ganz unterschiedliche Menschen, die in verschiedenen Bereichen tätig waren. Die Porträtierten waren beispielsweise Hebamme, Kirchendiener, Vorsitzende von Vereinen. Der 1898 geborene und 1974 gestorbene Artur Stadler, der mehrere Jahrzehnte lang das Leben im Dorf fotografierte, gehört ebenso dazu wie Anna Pfeifenroth. 1925 in der Batschka geboren und seit 1950 in Geinsheim zu Hause, hatte nie ein Amt oder eine Funktion inne, war aber unermüdlich ehrenamtlich tätig gewesen und habe sich um viele Menschen gekümmert, wie Kästel erinnert. Obwohl sie ein schweres Leben gehabt habe.

Direkt beim Autor

Zu den noch lebenden Geinsheimern, die Kästel vorstellt, gehört Waldemar Klohe. Er pflegt seit Jahrzehnten einen Rastplatz und engagiert sich auch anderweitig ehrenamtlich.

Die Broschüre „In Geinsheim sollen diejenigen nicht vergessen sein, die für ihren Heimatort anerkennenswerte Leistungen vollbracht haben“ ist beim Autor erhältlich.