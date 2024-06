Kurz vor 19 Uhr hat es am Montag an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße/Wiesenstraße gekracht: Ein Skoda und ein Audi stießen laut Feuerwehr zusammen, zu den genauen Umständen war zunächst nichts bekannt. Beide Autofahrer konnten ihre Fahrzeuge demnach eigenständig verlassen. Der Audi-Fahrer kam zur weiteren Abklärung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Weil Betriebsstoffe austraten, wurde die Feuerwehr nachgefordert. Die Wehrleute streuten die austretenden Flüssigkeiten ab, kümmerten sich um die Autobatterien und stellten den Brandschutz sicher. Sowohl der Skoda als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Danach reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn von abgerissenen Fahrzeugteilen und ging im Anschluss noch mit dem Schnellangriff des Tanklöschfahrzeugs über die Fahrspur. Durch den Unfall und die Bergungsarbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.