Die Corona-Zahlen bleiben auch zum Wochenende relativ hoch, wenn auch nicht so hoch wie am Donnerstag. Das bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt meldet am Freitag 401 Corona-Neuinfektionen im Landkreis und 134 in der Stadt Neustadt.

Im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau kamen seit Donnerstag 386 neue Fälle hinzu. Im Zuständigkeitsbereich des dortigen Gesundheitsamts starb eine betagte Frau im Zusammenhang mit dem Virus.