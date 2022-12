Als Richtungsentscheidung zu den kommunalen Klimaschutzzielen will Neustadts Baudezernent Bernhard Adams einen Grundsatzbeschluss verstanden wissen, der die Solarnutzung betrifft. Bei einer Enthaltung hat der Bauausschuss zugestimmt, am Dienstag soll noch der Stadtrat folgen. Es geht darum, überall dort, wo die Stadt diese Möglichkeit hat, Bauherren zu verpflichten, ihre Dächer mit Photovoltaik zu bestücken. Zwar sei die Anzahl kommunaler Baugebiete und Grundstücksverkäufe eher gering, trotzdem sollte man sich zu diesem symbolischen Schritt entschließen, so Adams. Auch andere Kommunen hätten bereits Regeln zur „Solarpflicht“ erstellt. Unabhängig davon besitze natürlich die Stadt selbst eine Vorbildfunktion, wenn es um ihre eigenen Dachflächen gehe. Der Bauausschuss stimmte zu, gab aber zu bedenken, dass eine „Solarpflicht“ nichts nutze, wenn das Stromnetz nicht ausgebaut werde. Darin zu investieren sei wichtiger, als Bauherren „zu maßregeln“.