Auch in Neustadt gibt es im Herbst eine lokale Lese- oder Buchmarketing-Aktion der Reihe „Eine Stadt liest ein Buch“. Die Wahl fiel dabei auf den 2020 bei Klett-Cotta erschienenen Roman „Die Unschärfe der Welt“ von Iris Wolff, der über vier Generationen und aus verschiedenen Figurenperspektiven die Geschichte einer rumäniendeutschen Familie aus dem Banat schildert, deren Bande so eng sind, dass sie selbst über Schicksalsschläge und räumliche Distanz hinweg nicht zerreißen. Das Fest startet am 19. November mit einer Lesung der Autorin, so die Neustadter Kulturabteilung. Danach solle das Buch eine Woche lang in all seinen Facetten und für alle Altersgruppen erlebbar gemacht werden, wobei Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Vertreter der Kuulturszene, Schulen und Lesekreise dazu aufgerufen seien, sich mit Ideen zu beteiligen – zum Beispiel in Form von öffentlichen Lesungen, Schreibworkshop oder Kunstausstellungen. Ansprechpartner ist die Kulturabteilung der Stadt (06321 8551404 oder kultur@neustadt.eu).