Jetzt ist es doch passiert: Zum ersten Mal seit 25 Jahren muss Neustadt ohne Neujahrskonzert der „Blue Note Big Band“ auskommen. Der Saalbau war gebucht, der Stargast engagiert, die Planungen liefen auf Hochtouren – doch weil die aktuelle Corona-Situation der Band nach wie vor keine Proben erlaube, müsse das Konzert am 1. Januar schweren Herzens abgesagt werden, so die Bandsprecherin Sandra Scheurer-Weick.

Um aber wenigstens etwas Jazz an Neujahr zu bieten, würden am Neujahrsabend im Offenen Kanal Weinstraße sowie über die Homepage www.bluenotebigband.de Aufzeichnungen früherer Neujahrskonzerte aus dem Saalbau gezeigt, darunter Ausschnitte aus „A Tribute to Peter Herbolzheimer“ (2011), „In the mood for the 40's“ mit den „Rosevalley Sisters“ (2018) und „Nordic Bigband Sound feat. Jens Wendelboe und Stephanie Harrison“ (2019).