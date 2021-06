Ab Freitag, 18. Juni, dürfen im Holiday Park auch die Innenbereiche „Holiday Indoor“ und „Burg Falkenstein“ ohne vorherige Testpflicht für die Besucher wieder öffnen. Der Außenbereich ist bereits seit 5. Juni offen. Für die Innenbereiche gilt auch nach der ab Freitag geltenden 23. Corona-Bekämpfungsverordnung noch die Maskenpflicht für Besucher ab sechs Jahre, so Holiday-Park Verwaltungsleiter Bernd Beitz auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Eine „optimale Belüftung“ mit offenen Deckenabzügen, Lüftungsanlage und bei 14 Metern Deckenhöhe im „Holiday Indoor“ soll das Hygienekonzept nach Absprache mit dem Gesundheitsamt sicherstellen. In der „Burg Falkenstein“ ist geplant, nur jede zweite Gondel der Burgfahrt zu besetzen. Die Innengastronomie bleibt noch geschlossen. Im Außenbereich entfällt die Maskenpflicht gemäß der neuen Verordnung, außer in Warteschlangen an der Kasse und im Park sowie im Eingangsbereich und in den WC-Anlagen. Alle Bereiche mit Maskenpflicht werden noch gesondert gekennzeichnet. Derzeit sind laut Holiday Park bis zu 5000 Besucher pro Tag möglich. Der neue, zwölf Millionen Euro teure Themenbereich „Wickieland“, dessen Fertigstellung sich coronabedingt verzögert hat, soll laut Beitz spätestens Anfang Juli ebenfalls seine Pforten öffnen.