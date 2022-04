Hilfsangebote machen das Leben leichter – Gottvertrauen macht es ebenso.

Vielleicht haben Sie es auch schon erlebt. Ein Mensch in unserer Umgebung verändert sich. Am Anfang geht es eher schleichend, aber irgendwann wird deutlich: Da stimmt etwas nicht. Und dann kommt die Diagnose Alzheimer oder Demenz. Immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft sind von dieser Krankheit betroffen.

Als Angehörige, die nicht selbst betroffen sind, sondern es nur miterleben, können wir es uns nur ganz schwer vorstellen, wie das wohl sein mag, sich selber so nach und nach zu verlieren. Welche Ängste, welche Verzweiflung die Betroffenen durchmachen müssen. Wie es wohl sein mag, wenn ich mir selbst immer fremder werde. Wenn ich merke, ich kann manches nicht mehr, was für mich normal war. Mein Kopf funktioniert nicht mehr so, wie ich es gewohnt war. Ich kann mich nicht mehr auf ihn verlassen. Und ich spüre, dass die anderen um mich herum nicht wissen, wie sie mit mir umgehen sollen. Ich will doch niemandem zur Last fallen.

Vermutlich haben manche von uns sich schon einmal Gedanken gemacht, wie es wäre, wenn uns solch eine Krankheit selbst einmal treffen würde. Das macht Angst.

Bis an die Grenzen

Es ist aber auch schon kompliziert genug, damit umzugehen, dass der andere Mensch sich nach und nach so stark verändert. Es tut weh zu erleben, wie dieser geliebte Mensch uns manchmal ganz fremd vorkommt und das gemeinsam Erlebte immer mehr in den Hintergrund tritt. Es ist schwer mitansehen zu müssen, wie die andere Person leidet und dabei aber immer mehr Aufgaben für die Betroffenen übernehmen zu müssen. Das kostet viel Geduld und Kraft und bringt die Angehörigen oft bis an ihre Grenzen.

Da ist es wichtig, sich Hilfe und Unterstützung holen zu können. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Hilfsangeboten, angefangen bei den Pflegediensten, bei allen möglichen Netzwerken – wie die Alzheimergesellschaft und auch Selbsthilfegruppen, wo es möglich ist, sich mit anderen auszutauschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Das tut oft richtig gut.

Gottes Liebe trägt

Wichtig finde ich persönlich auch, darauf vertrauen zu können, dass ich in den schwierigsten Lebenslagen nicht allein bin, und dass Gottes Liebe mich tragen will, auch bis ins Alter und bis wir grau werden, wie es das Prophetenbuch Jesaja so schön sagt. Ich glaube fest daran, dass wir für Gott niemals fremd sind. Gott kennt uns und liebt uns so, wie wir sind, auch mit unseren Schwächen und Unfähigkeiten. Für mich wird immer wieder dort Gottes Liebe lebendig und spürbar, wo Menschen für einander da sind, sich gegenseitig zuhören und einander Mut machen. So erlebe ich es zum Beispiel in unseren Neustadter Selbsthilfegruppen. Und überall sonst, wo Menschen sich darin unterstützen, Schweres zu tragen.

Die Autorin

Pfarrerin Martina Horak-Werz, Bildungsbeauftragte im Kirchenbezirk Neustadt