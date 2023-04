Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anfang des 13. Jahrhunderts erlaubte Papst Honorius III. Frauen, die sich zum religiösen Leben in freiwilliger Armut und Keuschheit entschlossen hatten, die Bedingungen zur Aufnahme in ein Kloster aber nicht erfüllen konnten, den Zusammenschluss zu frommen Laien-Gemeinschaften. Für die Angehörigen solcher Frauenvereinigungen hat sich dann überall in Europa der Name „Beginen“ eingebürgert. Auch in Neustadt gab es eine solche Gemeinschaft.

In der im Roten Buch aufgenommenen Urkunde vom 13. März 1388 legten Schultheiß, Bürgermeister und Rat wohl vor dem Hintergrund einer konkreten Anfrage fest, unter