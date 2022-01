Auch im Februar bleibt die Kultur-Küche in Neustadt kalt, zumindest was städtische Veranstaltungen anbelangt. Wie die Presseabteilung der Stadt mitteilt, wurden alle vier in dem Monat geplanten Termine wegen der anhaltend schwierigen Corona-Situation und dem dadurch bedingten zurückhaltenden Kartenvorverkauf abgesagt: Davon betroffen sind die beiden Ballettabende in der Reihe der „Kurpfalzkonzerte“ der Mannheimer Musikhochschule am 2. und 3. Februar im Saalbau, das Treppenhauskonzert am 5. Februar mit der Sängerin Ty le Blanc und dem Gitarristen Wesley G. in der „Tanzmanufaktur“ sowie das Theaterstück „Amadeus“ am 16. Februar, wiederum im Saalbau. Die Absage von „Amadeus“ ist für die Verantwortlichen in der Kulturabteilung besonders bitter – schließlich ziert dessen Foto derzeit zusammen mit der Aufschrift „Kultur ist laut“ zahlreiche Plakate in der Stadt. Für die beim Publikum äußerst beliebten Ballettabende, die unter normalen Umständen an die 2000 Besucher in den Saalbau locken, werde nach nach Ersatzterminen gesucht, so die Mitteilung. Erworbene Karten für alle abgesagten Veranstaltung können online bei Ticket-Regional.de und persönlich bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (zum Beispiel Tabak Weiss in Neustadt) zurückgegeben werden. Die Kulturabteilung selbst steht dafür nicht zur Verfügung, weil deren Mitarbeiter weiterhin im Gesundheitsamt aushelfen. Städtische Kulturveranstaltungen stehen in Neustadt damit frühestens wieder im März auf dem Programm: als erstes am 3. März das Theaterstück „Mein Blind Date mit dem Leben“ im Saalbau.