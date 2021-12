Es braucht gar keinen förmlichen Lockdown, allein die Macht des Faktischen reicht wohl schon aus, die Kultur immer mehr in die Knie zu zwingen: Jetzt hat jedenfalls auch Kabarettist Gerd Dudenhöffer den Start seiner bereits mehrfach verlegten und veränderten Tournee „Déjà vu 2“ in den März 2022 verschoben. Wie seine Agentur mitteilt ist davon auch der für 18. Februar geplante Termin im Neustadter Saalbau betroffen. „Wir haben es uns anders vorgestellt, aber die Realität mit der aktuellen pandemische Situation hat uns nun doch wieder eingeholt. Die Hoffnung, in den ersten Monaten 2022 wieder ,normale’ Veranstaltungen durchzuführen, ist leider dahin“, heißt es. Daher sage man alle Veranstaltungen im Januar und Februar ab, „um auch für die Kunden eine klare Situation zu schaffen, die dann auch dazu führt, dass die Kunden einfacher ihr Geld erstattet bekommen“.