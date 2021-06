Auch die Forster Kerwe, die normalerweise Anfang August stattfindet, ist abgesagt worden. Den Beschluss hat der Gemeinderat am Dienstag gefasst. „So wie wir das kennen, geht es in diesem Jahr nicht“, sagte Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU). Das bedeute aber nicht, dass gar nichts stattfinden könne. Auch der Stadtrat Deidesheim hat diese Woche beschlossen, statt der Weinkerwe Veranstaltungen in kleinem Rahmen zu ermöglichen.