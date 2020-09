Gerade wieder als eines der führenden Programmkinos des Landes gefördert, startet das Neustadter Roxy-Kino kommenden Montag nach langer Corona-Pause auch endlich wieder mit seiner Kunstfilmreihe „Arthouse“. Die bringt, weil es mit dem „Filmnachschub“ immer noch hakt, allerdings einige Wiederbegegnungen.

So liefen die beiden ersten Filme der neuen Zwei-Monatsstaffel, das britisch-ungarische Bio-Pic „Marie Curie“ über das Leben der Jahrhundertforscherin und zweifachen Nobelpreisträgerin (für Physik und Chemie!), und Christian Petzolds modernes Meerjungfrauen-Märchen „Undine“, direkt nach dem Neustart auch schon im regulären Roxy-Programm.

„Little Women“, Greta Gerwigs Neuverfilmung nach der gleichnamigen Jugendbuchreihe der Amerikanerin Louisa May Alcott um vier gegensätzliche Schwestern in der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, kam schon im Sommer beim Open-Air-Kino zu Ehren – kein Wunder angesichts dieses Starreigens von Emma Watson bis Meryl Streep. Und „Die perfekte Kandidatin“, der neueste Film der saudi-arabischen Regisseurin Haifaa Al Mansour („Das Mächen Wadjda“), war in Neustadt schon einmal zum internationalen Frauentag am 8. März zu sehen – er behandelt ja auch ein idealtypisches Emanzipationsthema: Im Mittelpunkt steht die junge saudischen Ärztin Maryam, die aus Frust über die verschlammte Straße vor ihrer Klinik kurzerhand in die Lokalpolitik einsteigt – gegen riesigen (männlichen) Widerstand.

„Intrige“, Roman Polanskis vielbeachteter Historienfilm über die Dreyfus-Affäre, startete in Deutschland ebenfalls schon Anfang Februar bundesweit in den Kinos. Roxy-Chef Michael Kaltenegger hatte ihn auch bereits Ende März in der „Arthouse“-Reihe eingeplant – doch dann kam ja bekanntlich Corona. Allerdings wird man kaum behaupten können, dass das Thema Antisemitismus seitdem an Brisanz verloren hätte.

„Berlin Alexanderplatz“, die in die Moderne verlegte Neuinterpretation des Jahrhundertromans von Alfred Döblin, und „Corpus Christi“, der polnische Oscar-Beitrag um einen jungen Mann, der als falscher Priester seine Bestimmung findet, wiederum sind in der Presse stark beachtet worden und können so auf ein informiertes Publikum hoffen, wenn sie jetzt endlich auch nach Neustadt kommen. Eine echte Neuentdeckung ist dagegen die deutsche Doku „Chichinette“, die mit der heute fast 100-jährigen Französin Marthe Cohn bekannt macht, die als Spionin in Nazi-Deutschland ihr Leben riskierte.

