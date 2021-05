Susanna Bleses und ihr Partner Michael Ohler züchten seltene Ziegen und Schafe. Dabei übernehmen die beiden Gimmeldinger jetzt sogar echte Elternpflichten.

Schaf Hermine, Erstgebärende, wusste mit ihrem Neugeborenen nicht so richtig etwas anzufangen. Am 1. Mai war Lamm Maria zur Welt gekommen, doch Susanna Bleses merkte gleich, dass die Bindung von Mutter zu Kind fehlte: „Das Mutterschaf war mit der Situation überfordert und hat sich nicht um sein Lamm gekümmert.“

Lange tatenlos zusehen konnte die Züchterin nicht. Denn innerhalb weniger Stunden sollte das Lamm die wichtige „Biestmilch“ trinken. Diese erhält besondere Nährstoffe in hohen Anteilen und stärkt die Immunabwehr. Bleses nahm Mutterschaf und Lamm von der Wiese beim „Campus“ der Diakonissen in Lachen-Speyerdorf mit nach Gimmeldingen zu einer Weide an ihrem Wohnhaus. Doch Hermine reagierte schockiert auf den Ortswechsel. Statt die Ruhe zu genießen, verweigerte sie ihr Futter und ignorierte das Lamm weiterhin.

Füttern im Zwei-Stunden-Takt

„Also mussten wir zu Plan B greifen. Hermine brachten wir zur Herde zurück, das Lamm bekam die Flasche. Wir hatten glücklicherweise noch eingefrorene Biestmilch von den Ziegen. Maria trank diese mit großem Schmatzen“, erzählt Bleses. Die ersten Tage meldete sich das Lamm im Zwei-Stunden-Rhythmus. „Jetzt ist es schon besser, es schläft nachts sechs bis acht Stunden und ,meckert’ ansonsten nur ungefähr alle vier“, sagt die erleichterte Züchterin.

Maria schläft in der mit Stroh ausgelegten Hundebox im Wohnzimmer und ist mittlerweile sogar stubenrein. Hütehund Ludwig überließ seinen Platz gerne dem kleinen Schaf. Nur sein antrainiertes Ziel, das Lamm ständig zu seinem Frauchen zu treiben, musste Susanna Bleses ihm in diesem Fall abgewöhnen.

Kein typisches Fluchttier mehr

Sie erwartet, dass sich Hund und Lamm in den nächsten Tagen so stark aneinander gewöhnen, dass sie auch fleißig kuscheln werden. Schon jetzt ist Maria aber stark auf Susanna Bleses geprägt, was durchaus ein Problem ist. „Das Lamm wird sich zwar der Herde anschließen, wenn es mit vier Wochen nur noch einmal die Flasche bekommt, und wir bringen sie jetzt schon täglich zu den anderen Schafen. Aber es wird immer zu den Menschen hingehen, obwohl Schafe an sich Fluchttiere sind“, erklärt Bleses.

Die aktuelle Fehlprägung hat sie indes in Kauf genommen, damit das Lamm überlebt. So war das Frühjahr für die Züchter erfolgreich. Die acht ungarischen Zackelschafe bekamen siebenmal Nachwuchs, und bei den ebenso seltenen Kupferhalsziegen gab es neun Lämmer.