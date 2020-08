„Weinfest – aber sicher und anders“: Unter diesem Motto hat Duttweiler am Wochenende sein Weinfest der Freundschaft gefeiert. Natürlich musste auch dort wegen Corona auf bewährte Traditionen verzichtet werden. Spaß hatten die Duttweilerer trotzdem. Eröffnet wurde das Fest am Freitag im kleinen Kreis: dem Ortsbeirat mit Ortsvorsteher Kay Lützel sowie Weinprinzessin Jil Gehrmann. Von der Möglichkeit, über die Weinfest-Tage in örtlichen Weingütern und bei der Feuerwehr „Esse fer dehäm“ zu ordern, wurde gern Gebrauch gemacht. Zudem gab es eine Einweihung: Am Sonntag wurde erstmals auf der neuen Sitzgruppe am Dorfplatz Platz genommen. Durch Spenden ermöglicht und von Udo Scheid und Walter Scharfenberger in Eigenleistung aufgestellt, wird sie noch lange über das Weinfest hinaus für Wohlfühl-Atmosphäre sorgen.