Wenig überraschend hat die Kulturabteilung der Stadt Neustadt nun auch offiziell alle von ihr für März im Saalbau geplanten Kulturveranstaltungen abgesagt: Betroffen sind davon die beiden beim Publikum sehr beliebten Ballettabende der Mannheimer Akademie des Tanzes am 9. und 10. März in der Reihe der „Kurpfalzkonzerte“, die Hitchcock-Krimi-Adaption „Bei Anruf Mord“ am 11. März, die den Abschluss der „Leichte Muse“-Saison gebildet hätte, und das Kammerkonzert mit dem „Tschechischen Nonett“ am 16. März. Bereits erworbene Karten werden von der Kulturabteilung erstattet. Die Rückgabe der Tickets kann per Mail (kultur@neustadt.eu) oder auf dem Postweg (Stadtverwaltung Neustadt, Abteilung Kultur, Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt) erfolgen. Bei der Zusendung per Post müssen, wie die Kulturabteilung mitteilt, die komplette Anschrift, Telefonnummer und Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC) vermerkt, bei der per Mail die Barcodes der Karten klar erkennbar sein. Eine persönliche Rückgabe von Eintrittskarten ist nicht möglich. Insgesamt stehen in dieser Saison nun noch je zwei Termine in der Konzert- und der Schauspiel- sowie drei in der Kurpfalzkonzert-Reihe aus – als erstes das Opern-Gastspiel der Mannheimer Musikhochschule am 13. und 15. April. Ob diese Veranstaltungen stattfinden und, falls ja, unter welchen Bedingungen, entscheidet die Pandemie-Lage.