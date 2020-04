Auch in Neustadt gibt es bereits weit fortgeschrittene Pläne für ein Autokino. Das bestätigte Roxy-Kino-Chef Michael Kaltenegger am Donnerstag auf Anfrage. Als Zieldatum für den Start nannte er den 1. Mai. Auch auf den Startfilm will er sich bereits festlegen: den bei den Oscars im Februar in vier Kategorien ausgezeichneten Psychothriller „Joker“ mit Joaquin Phoenix in der Titelrolle. Noch nicht fixiert ist allerdings der Standort für das Spektakel, bei dem er mit dem gleichen Partner wie beim sommerlichen Open-Air-Kino zusammenarbeiten will. Zur Auswahl stehen laut Kaltenegger ein Gelände am Flugplatz in Lachen-Speyerdorf und eines im Quartier Hornbach. Die Entscheidung werde bis Montag getroffen. „Danach wird alles ganz schnell gehen“, so der Kinochef, der seit sechs Wochen keinerlei Umsätze mehr hat und seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste. Zu Haßloch, wo schon ab diesem Samstag, ein Autokino auf dem Parkplatz des Holiday Parks geplant ist, waren heute noch keine weiteren Details, etwa zum Programm, zu erhalten.