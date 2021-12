Auch Christian „Chako“ Habekost und sein Spezial-Programm zum Jahreswechsel fallen der vierten Corona-Welle zum Opfer: Mit „Woi-Nachts-Feier-Werk“ wollte der Pfälzer Comedian einen „lachenden Neubeginn nach über anderthalb Jahren erzwungener Wartestellung“ feiern. Die Tournee sollte am 10. Dezember in Jockgrim beginnen und hätte den Wahl-Bad Dürkheimer am 28. Dezember auch nach Neustadt in den Saalbau geführt. Doch daraus wird nun nichts, wie der Veranstalter „BB Promotion“ mitteilt. „Ihr liewe Leut, 3G, 2G, 2G Plus, Maske auf und dann gezwungenermaßen nur viertels- oder halbvolle Säle, das ist sicher gut für die Virusbekämpfung awwer Spass macht’s halt net. Ich will euch lachen sehen – ohne Maske. Ich will mit dem ganzen Saal babbeln – nicht nur mit Reihe 2-8 im Schachbrett“, wird der Kur-Pfälzer Mund-Artist zitiert – und er tröstet mit der alten Chako-Maxime: „Es kummt wie’s kummt. Un wenn’s net kummt, kummt’s halt annerschder, weeschwie’schmään?“ Tickets können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.