Massen von Ausflüglern haben am Sonntag erneut für teilweise chaotische Zustände rund um den Kalmit-Gipfel gesorgt. Die Zufahrt zum bereits früh überfüllten Kalmit-Parkplatz musste um 10.45 Uhr gesperrt werden, weil der Verkehr zum Erliegen gekommen war. Weil zahlreiche Besucher ihre Fahrzeuge entlang der einspurigen Stichstraße zum Kalmit-Gipfel abgestellt hatten, kam es zu Staus im Begegnungsverkehr. Zeitweise ging laut Polizei Edenkoben vorwärts und rückwärts nichts mehr. Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr wären im Notfall nicht durchgekommen. Bereits am Samstag hatte die Polizei die Zufahrt zum Kalmit-Parkplatz wegen der chaotischen Verkehrssituation für anderthalb Stunden gesperrt. 24 Falschparker, die ihre Autos waren so abgestellt hatten, dass der Verkehr behindert wurde, müssen mit Anzeigen rechnen. Hier lesen Sie mehr.