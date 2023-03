Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch 2021 wird es wie 2020 es keinen Kalmit-Berglauf geben. Dabei stünde dieses Jahr das 30. Rennen an. Vor der Premiere hatten die Organisatoren sich noch in einem Wohnzimmer besprochen.

Gäbe es keine Pandemie, fiele am 20. November, 14.30 Uhr, in Maikammer der Startschuss zum Kalmit-Berglauf. Gäbe es keine Pandemie, wäre es in diesem Jahr der 30. Berglauf hinauf auf den höchsten