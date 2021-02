„Sogar Nutrias wurden gefüttert!“ Mit diesen Worten hat sich in diesen Tagen eine RHEINPFALZ-Leserin gemeldet, um auf falsches Verhalten von Spaziergängern am Grünzug Böbig hinzuweisen. Konkret ausgemacht hatten sie und andere den Verstoß gegen das Fütterungsverbot in Höhe des Wasserstegs nahe des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums. Unabhängig davon ist anderen Lesern aufgefallen, dass in der Fußgängerzone wieder vermehrt Vogelfutter, beispielsweiseweise Haferflocken, ausgestreut wird, was zahlreiche Tauben anlockt. Auf Nachfrage weist die Stadtverwaltung auf das Fütterungsverbot auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen hin, das auch mit Blick auf die Nutrias gelte. Je nach Situation und Umfang, kann ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro drohen. Die Stadt appelliert an alle, sich an das Verbot zu halten. Dem Ordnungsamt seien die derzeitigen Fütterungen bekannt, weshalb verstärkt kontrolliert werde.