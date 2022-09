In der Nacht auf Sonntag sind in der Richard-Wagner-Straße zwei geparkte Autos beschädigt worden, ein roter Peugeot und ein blauer Seat. Das teilt die Polizei mit. In beiden Fällen wurde der Außenspiegel abgetreten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen, Telefon 06324/9330.