Einen Schaden von 700 Euro haben Unbekannte laut Polizei bereits am Wochenende angerichtet. In der Wittelsbacher Straße haben sie zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, an einem schwarzen Fiat 500 den Außenspiegel auf der Fahrerseite abgerissen. Hinweise von Zeugen an die Polizei, Telefon 06321/ 8540.