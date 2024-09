„Was hat Außenpolitik mit mir tun?“ – Wer sich das schon einmal gefragt hat, ist bei der Veranstaltung der Volkshochschule Neustadt am Freitag, 27. September, um 18 Uhr in der Aula des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums genau richtig. Unter dem Motto „Außenpolitik live!“ stellt Mirko Kruppa, Referatsleiter im Auswärtigen Amt, die Aufgaben eines Diplomaten und die Wirkung von Außenpolitik auf unseren Alltag vor. Außerdem beantwortet er Fragen der Zuhörer. Wie internationale Diplomatie funktioniert und wie sie unseren Alltag betrifft, will Mirko Kruppa anschaulich machen. „Wichtig ist mir der unmittelbare Austausch mit allen Teilnehmenden“, sagt der Referatsleiter des Auswärtigen Amtes. „Ich möchte mit ihnen diskutieren und alle Fragen beantworten, die sie schon immer mal zum Thema Außenpolitik hatten.“ Mirko Kruppa ist seit fast 25 Jahren als Diplomat tätig und war dabei hauptsächlich mit Russland, der Ukraine und Zentralasien sowie China und Taiwan beschäftigt. Seit Juli 2021 ist er Referatsleiter für Inlandskommunikation und Bürgerdialog im Auswärtigen Amt in Berlin. Die Veranstaltung findet in der Aula des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums statt und ist kostenfrei. Auch Schüler, die sich für eine berufliche Laufbahn im diplomatischen Dienst interessieren, werden mit diesem Angebot angesprochen. Teilnehmen können aber alle, die am Außenpolitik interessiert sind. Um Anmeldung unter vhs.neustadt.eu wird gebeten.