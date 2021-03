Die Neustadter Stadtverwaltung hat am Mittwoch eine Übersicht im Internet veröffentlicht, welche Gastronomiebetriebe ihren Gästen aktuell Plätze im Freien anbieten. Diese sind unter neustadt.eu/außengastronomie zu finden. Die Liste sei noch unvollständig und werde nach und nach erweitert, so die Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage. Aufgezeigt wird auf der Internetseite auch, welche Voraussetzungen für einen Besuch im Lieblingsrestaurant oder Lieblingscafé gelten, etwa eine Buchung oder den Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Gastronomiebetreiber, die ebenfalls auf der Liste berücksichtigt werden wollen, können sich per E-Mail an stadtmarketing@neustadt.eu wenden.