Die Probleme mit Astrazeneca-Impfstoff wirken sich auch auf die Arbeit des Neustadter Impfzentrums aus. Wie Leiterin Iris Kobel auf Nachfrage mitteilt, müssen aufgrund der jüngsten Empfehlung der Ständigen Impfkommission nun Termine neu vergeben werden. Dies erfolge zentral über das Land – insgesamt geht es in Rheinland-Pfalz um 60.000 Termine. „Wir werden nächste Wochen nun eben Menschen, die über 60 Jahre alt sind, mit Astrazeneca impfen, und nicht mehr die unter 60-Jährigen“, so Kobel zu den Folgen. Wie viele Termine davon in Neustadt genau betroffen ist, könne sie aber nicht beziffern. Im Neustadter Zentrum gebe es aktuell Impfdosen der Hersteller Biontech und Astrazeneca. Man sei bereit und wolle kommende Woche „mit voller Power impfen“, so Kobel. Die vergangenen 14 Tage seien sehr erfreulich gewesen: „Da hat man gesehen, dass es läuft und wir vor Ort eine hohe Quote erzielen können.“ Umso bedauerlicher seien die Probleme rund um Astrazeneca. „Aber es ist eben unsere Aufgabe, das vor Ort zu regeln und entsprechend abzuarbeiten“, sagt Kobel. Etliche Menschen seien aufgrund der jüngsten Entwicklungen auch verunsichert. „Viele haben Vorbehalte, auch über 60-Jährige.“ Sie rechne daher damit, dass es auch zur Stornierung von Impfterminen komme.