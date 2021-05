Bürger ab 60 Jahren, die dem Landesimpfzentrum Neustadt zugeordnet sind, können sich auf eine Nachrückerliste für den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca setzen lassen. Das teilt die Stadtverwaltung am Donnerstagmorgen mit. Möglich ist dies über ein Online-Formular unter https://www.neustadt.eu/restimpfungen. Auf dieser Internetseite der Stadt werden die benötigten Personendaten erfasst. Die Impfwilligen erhalten nach dem Absenden eine Eingangsbestätigung vom Landesimpfzentrum Neustadt.

Die Nachrückerliste kommt laut Stadt dann zum Einsatz, wenn am Ende eines Tages Astrazeneca-Impfdosen übrig sind, die wegen nicht wahrgenommener Termine nicht verimpft werden konnten. Die telefonische Benachrichtigung der Nachrücker erfolgt entsprechend kurzfristig. Meist wird noch am gleichen Tag oder Abend geimpft.

Regelung schon bald überholt?

„Trotz der Neustadter Nachrückerliste ist es zwingend erforderlich, dass sich Impfwillige weiterhin über die Terminvergabe des Landes unter https://impftermin.rlp.de oder Telefon 0800 / 5758100 registrieren lassen“, schreibt die Stadt. Personen unter 60 Jahren werden bei der Liste nicht berücksichtigt, da Astrazeneca für sie nicht vorgesehen ist. Diese Regelung könnte jedoch schon in Kürze wieder aufgehoben werden: Denn an diesem Donnerstag will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit seinen Länderkollegen darüber reden, dass Astrazeneca sofort für alle Impfwilligen freigegeben wird – ohne Priorisierung nach Alter, Vorerkrankung oder Berufsgruppe. Das kündigte er am Mittwochabend im WDR an.